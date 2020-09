News Milan – Mercato, Maldini fiuta l’affare: colpo dal Barcellona?

News Milan, mercato: ritorno di fiamma per un gioiello del Barcellona

MILAN NEWS – Missione compiuta sul campo, con i rossoneri che grazie alla vittoria di San Siro contro il Bodo Glimt approdano ai playoff di Europa League, dove se la vedranno con il Rio Ave. Nel frattempo il mercato rimane frenetico, con indiscrezioni e notizie che si rincorrono quasi ogni ora. L’ultima suggestione per la campagna acquisti del Diavolo arriva dalla Spagna. Secondo “Don Balon” la rivoluzione in casa Barcellona, targata Koeman, avrebbe portato alla decisione di cedere un vecchio pallino della dirigenza del Milan.

Si tratterebbe di Carles Alena, centrocampista classe ’98 che Paolo Maldini aveva già provato a prendere a gennaio. Dopo aver fatto partire a cuor leggero Suarez e Semedo, il club catalano sarebbe pronto a cedere anche il talentuoso trequartista iberico. Alena piace al Milan perché capace di ricoprire sia il ruolo di mediano davanti alla difesa, sia quello più avanzato nei tre dietro la prima punta. Viste le difficoltà di natura economica per arrivare a Bakayoko, non è da escludere la possibilità di tornare a intavolare una trattativa con Bartomeu per il calciatore, che si rivelerebbe un colpo relativamente low cost.

Il Barcellona, infatti, sarebbe anche disposto a concedere il prestito annuale con diritto di riscatto per una cifra inferiore ai 20 milioni. Maldini starebbe fiutando l’affare, potrebbe essere un altro colpaccio sia per l’immediato che in prospettiva. La rosa del Diavolo si confermerebbe come una fucina di calciatori giovani, ma dalla classe cristallina. Con l’uscita di Krunic, il direttore tecnico rossonero potrebbe fiondarsi deciso su Alena e regalare a Pioli un altro rinforzo di alto livello per la sua armata. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA