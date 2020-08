Notizie Milan – CorSera: Tonali, offerta migliorata e le possibilità aumentano

MILANO – Tonali al Milan, quella che fino a qualche giorno sembrava soltanto una suggestione di mercato. Nelle ultime 48 ore è diventata invece una pista concerta di mercato. I rossoneri vogliono prendere il centrocampista e portarlo a Milanello, per convincere il Brescia, proprietario del cartellino del calciatore, hanno deciso anche di ritoccare la prima offerta presentata a Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, il Milan avrebbe lasciato intatta l’offerta di prestito oneroso a 10 milioni di euro. Andando però a ritoccare il diritto di riscatto, da 25 a 30 milioni di euro. Adesso sta di nuovo al Brescia rispondere, l’offerta del Diavolo è allettante e l’Inter sembra essere orientata a mollare la presa per il centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini per tornare su Vidal. Tonali al Milan, sale l’ottimismo. Ma attenzione perché le novità per il mercato rossonero non finiscono qui, anzi. Maldini scatenato, in chiusura tre colpi da urlo: i tifosi sognano! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA