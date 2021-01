Milanello, il report del primo allenamento del nuovo anno

MILANO – Si è aperto il sipario sul 2021 e i giocatori rossoneri si sono ritrovati nel centro sportivo di Milanello, per il primo allenamento del nuovo anno. Fra appena due giorni, infatti, ripartirà il campionato di Serie A con il quindicesimo turno. La squadra meneghina farà visita al Benevento. L’obiettivo sarà quello di conservare il primato in classifica, provando a respingere il nuovo assalto dei cugini nerazzurri, che dal canto loro saranno impegnati a San Siro col Crotone. La sfida contro la squadra di Pippo Inzaghi, in programma allo stadio Ciro Vigorito, è stata affidata al fischietto di Fabrizio Pasqua, arbitro della sezione di Tivoli, il quale verrà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Paganessi. Al VAR ci sarà invece Di Paolo. L’ultimo precedente con questo direttore di gara risale allo scorso 29 luglio, nella partita vinta a Marassi contro la Sampdoria. Nel complesso, i precedenti con Pasqua sono molto positivi per il Milan. Il bilancio attuale è infatti di sei vittorie, una sconfitta e un pareggio.

IL REPORT ODIERNO – Come riferisce il sito ufficiale del club, la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Pioli verso ora di pranzo e si allenata sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara. La prima parte della seduta si è svolta con la consueta attivazione muscolare in palestra, seguita da una fase di riscaldamento caratterizzata da una serie di esercizi atletici sul campo. Nella seconda parte il gruppo ha effettuato una serie di esercitazioni sul possesso palla, che hanno preceduto il lavoro dedicato alla tattica. La sessione d’allenamento è stata completata con una partitella a campo ridotto. Domani la squadra effettuerà la rifinitura al mattino. Alle ore 14.00, invece, Pioli parlerà in conferenza stampa, prima della partenza alla volta di Benevento. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<