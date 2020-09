Milan, tesoretto in arrivo: il Lione prepara l’offerta per Paquetà

MILANO – Lucas Paquetà potrebbe davvero lasciare il Milan. Il centrocampista brasiliano, inserito sulla lista dei cedibili dopo poco più di un anno e mezzo dal suo arrivo in rossonero, è finito nel mirino del Lione, a caccia di un giocatore che possa rimpolpare la propria metà campo per sostituire il partente Reine-Adélaïde. Stando a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport, la società francese sarebbe pronta a sborsare 22 milioni di euro per accaparrarsi il classe ’97. Un tesoretto che il Milan andrebbe a reinvestire sul mercato in entrata.