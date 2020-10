Milan-Simakan, spunta un retroscena…

MILANO – Nell’ultimo giorno di mercato il Milan ha provato concretamente ad acquistare Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 in forza allo Strasburgo. Tuttavia, era troppo tardi per convincere il club francese a privarsene: il poco tempo a disposizione per trovare un sostituto ha portato i dirigenti dello Strasburgo a rifiutare tutte le proposte del Milan, che si era spinto sino a 15 milioni di euro. Stando a quel che riferisce RMC, la società rossonera aveva già preparato un aereo privato da mandare in Francia per prendere Simakan (il quale aveva dato piena disponibilità al trasferimento) e portarlo in Italia. Lo Strasburgo, però, ha fatto muro e l’affare è saltato. Almeno momentaneamente. Già, perché il Milan potrebbe tentare un nuovo assalto nella campagna acquisti di gennaio. Ma non finisce qui. Maldini e Massara hanno già l’intesa per un colpo da sogno >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA