News Milan – Allarme rosso! Pessime notizie per Pioli: e ora che succede?

News Milan, pessime notizie: Pioli deve correre ai ripari

MILAN NEWS – Il derby alle porte è una brutta gatta da pelare. Il Milan, dopo aver fallito il colpo dell’ultimo giorno, viene colpito di nuovo in un reparto della rosa già carente. La notizia che ha rivelato la positività di Matteo Gabbia al Covid crea un grossissimo problema per i rossoneri, che con ogni probabilità dovranno fare a meno di lui per il prossimo impegno. Il giovane centrale rossonero era già chiamato ad un compito tutt’altro che facile: sostituire l’infortunato Romagnoli essendo l’unica alternativa per la difesa.

Il capitano del Milan sta lavorando per tornare a disposizione prima possibile, ma non è ancora detto che possa avere i 90′ nelle gambe dopo la sosta per le nazionali. In tal caso, la difesa del Milan sarebbe in una situazione di totale emergenza, con il solo Kjaer arruolabile da centrale titolare. In attesa di capire se Ibrahimovic potrà essere della partita o meno, i rossoneri rischiano di presentarsi al derby contro i nerazzurri con una formazione totalmente rimaneggiata. Romagnoli proverà certamente a stringere i denti, ma nel frattempo Pioli sta valutando delle alternative davvero inusuali.

È possibile che il tecnico rossonero si trovi costretto a dover inventare una difesa, adattando un centrocampista o un terzino al ruolo di centrale. Il principale indiziato sembrerebbe essere Franck Kessie, che potrebbe scendere in campo al fianco di Kjaer e lasciare il posto in mediana a Sandro Tonali. In attacco, se Ibra non ce la farà, Pioli spera di poter schierare Rebic da prima punta. Ma anche il croato è alle prese con un infortunio e anche lui rischia di dover vivere il derby da spettatore. Situazione di emergenza totale, insomma. E non c'è dubbio che nel mercato di gennaio Maldini tenterà di risolvere alcuni problemi lasciati in sospeso in estate.