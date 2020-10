Milan, Scaroni: “Il derby non è a rischio”

MILANO – In occasione dell’Assemblea di Lega a Milano, convocata per fare il punto della situazione sui diritti televisivi, Paolo Scaroni ha rilasciato ai media alcune brevi dichiarazioni riportate da TMW. Il presidente del Milan, nonostante attualmente ci siano sei giocatori positivi al Covid nell’Inter e due nella squadra rossonera, ha categoricamente smentito che il derby di sabato venga rinviato: “Derby a rischio? Assolutamente no!”. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate grosse novità di mercato in casa rossonera. Pronto il tesoretto per gennaio, colpo in canna: ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBIUTO LA NOTIZIA