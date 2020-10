Calciomercato Milan, pronto il tesoretto per gennaio: ecco chi può arrivare!

Calciomercato Milan – Pronto il tesoretto per gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società rossonera avrebbe a disposizione un tesoretto non indifferente da investire. La dirigenza infatti non ha speso tutto il budget a disposizione e a gennaio potrebbe chiudere altri nuovi colpi. Le ultime dichiarazioni di Paolo Maldini con la stampa sono state bollenti. Il dirigente rossonero avrebbe fatto capire che nella prossima sessione di calciomercato qualcosa potrebbe in effetti accadere.

Intanto l’emergenza difensiva continua a farsi sentire. Pioli ha i difensori contati. Musacchio è infortunato. Gabbia e Duarte sono positivi al Covid-19. Kjaer e Romagnoli (quest’ultimo non al 100%) sono gli unici a disposizione. Kessie e Calabria sono pronti ad adattarsi e a fare gli straordinari. Ma il pacchetto difensivo va analizzato anche dal punta di vista delle scadenze contrattuali. Il contratto di Musacchio scade nel 2021. Seguono poi Kjaer e Romagnoli (2022). Per questo motivo, due nomi potrebbero tornare fortemente di moda a gennaio. Stiamo parlando di Nikola Milenkovic (Fiorentina) e di Ozan Kabak (Schalke 04).

Il difensore della Viola pare ormai essere sul mercato. Il DS Pradé ha dichiarato che il calciatore potrebbe anche essere ceduto la prossima estate nel caso in cui le due parti non dovessero trovare la quadra per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la prima scelta del club rossonero si chiama Ozan Kabak. Qualora a gennaio Ibra e compagni dovessero ritrovarsi a competere per un posto in Champions League, la dirigenza potrebbe tentare l’assalto finale al difensore turco. Se entrambi i colpi dovessero saltare, Massara e Maldini hanno già preparato il piano C e il piano D: Ajer del Celtic e Pezzella della Fiorentina. Ma non è ancora tutto. Allarme rosso: Calhanoglu si allontana? Maldini corre subito ai ripari: già pronti i possibili sostituti, nel mirino ci sono 10 nomi top! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA