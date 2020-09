Milan, non solo Tonali: ora tutto su Bakayoko per completare il centrocampo

MILANO – Mister Pioli vuole almeno due giocatori in ogni ruolo per affrontare una stagione che sarà costellata di impegni. Tra competizioni nazionali ed europee, il Milan giocherà ogni tre giorni e per centrare l’obiettivo quarto posto serve una rosa lunga e di qualità. Ecco perché il mercato rossonero non si ferma al rinnovo di Ibrahimovic e all’acquisto di Tonali. Il centrocampo, come dichiarato dal direttore sportivo Massara, è il reparto che ha bisogno di maggiori interventi e infatti, oltre al classe 2000, arriverà anche un altro giocatore a rimpolpare la mediana.

Il nome più caldo resta quello di Tiémoué Bakayoko: la trattativa col Chelsea è ormai ai dettagli e il Milan spera di avere il francese a disposizione entro il 17 settembre, giorno in cui inizierà la nuova stagione con la sfida d’Europa League in Irlanda contro lo Shamrock Rovers. Inoltre, questa settimana dovrebbe arrivare anche l’esterno offensivo Brahim Diaz dal Real Madrid.