Milan, non solo Ajer e Nastasic: c’è un altro candidato per rafforzare la difesa

MILANO – Il Milan è a caccia di un difensore centrale per completare il proprio organico e negli ultimi giorni sono stati intensificati i contatti con Celtic e Schalke per Kristoffer Ajer e Matija Nastasic. Sono questi i due nomi in cima alla lista dei desideri ma, nelle ultime ore, ne sarebbe spuntato un altro. Stando infatti a quel che riferisce SportMediaset, il Milan starebbe pensando anche a Nacho Fernandez, spagnolo classe ’90 in forza al Real Madrid. Per la dirigenza meneghina è un’alternativa, non la prima scelta, ma sarebbe relativamente semplice ingaggiarlo, dato che il Milan punta ad un prestito e il Real è assolutamente disposto a far partire Nacho con questa formula. Insomma, Ajer, Nastasic o Nacho: con ogni probabilità, sarà uno di questi tre il nuovo difensore rossonero. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Colpo di scena, Carlo Pellegatti sgancia la bomba: “Mi è arrivata una voce, ecco il colpo finale del Milan!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA