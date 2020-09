Calciomercato Milan – Tenetevi, possono realizzarsi due sogni: “Al 70%…”

Calciomercato Milan, possono ancora arrivare due colpi da sogno

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il calciomercato vive di fiammate improvvise, di momenti di apparente stallo e di affondi decisivi. Il Milan si sta muovendo per regalare ancora dei colpi importanti a mister Pioli e ai tifosi rossoneri. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbero due operazioni che, nonostante le smentite di rito, potrebbero sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. E sarebbero due botti davvero clamorosi che farebbero sognare in grande i tifosi rossoneri.

La rosea si è sbilanciata in maniera importante sul prossimo acquisto per la difesa del Diavolo. Il quotidiano sportivo milanese infatti ritiene che ci sia addirittura un 70% di probabilità che Milenkovic possa passare dalla Fiorentina al Milan nei prossimi giorni. Pioli si è fatto sentire con la società, vuole il centrale serbo dei viola. La cessione di Paquetá darebbe il via libera immediato all’assalto per Milenkovic, nonostante permangano vive anche altre piste. Maldini rimane vigile su Ajer del Celtic e su Fofana del Saint Etienne, ma prima si proverà a forzare la mano con i toscani per regalare al tecnico rossonero il suo pupillo. La campagna acquisti del Diavolo però non si fermerebbe con l’arrivo del centrale della Viola. Sembrerebbe, infatti, che possa ancora sbloccarsi un altro grandissimo colpo.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport non è del tutto sfumato il sogno Federico Chiesa per il Milan. L’apertura alla cessione del proprio gioiello da parte di Commisso lascia ancora aperto qualche spiraglio, soprattutto se il Diavolo dovesse riuscire a qualificarsi ai gironi di Europa League, potendo quindi disporre di un extra budget di almeno 15 milioni di euro. Per ora si tratta di una trattativa posta in stand-by, ma al verificarsi di certe condizioni potrebbe tornare ad essere di estrema attualità sul fotofinish. Ma non è finita qui. Maldini nel frattempo prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA