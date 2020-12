Milan, Leao: “Vi dico chi è il più talentuoso della squadra”

MILANO – L’attaccante rossonero Rafael Leao, in un video pubblicato su Twitter dal Milan, ha rilasciato un’intervista a ‘4-3-3’: “Chi è il più veloce? Dopo di me direi Theo Hernandez. Se sono in campo, sono io il più veloce. Quando esco, è Theo. Il più talentuoso invece è Daniel Maldini. E’ davvero molto forte, ha grandissime qualità. Spero che nel 2021 avrà più opportunità per mettersi in mostra, perché gli voglio bene da amico e lo ammiro come calciatore”.

SUI RIGORI – “Onestamente li farei battere a Zlatan, ma ne ha sbagliati due degli ultimi tre. Poi Kessié con la Fiorentina ha calciato due rigori, ne ha segnato uno e ne ha sbagliato un altro. Sono comunque loro due i rigoristi”.

SUL MIGLIORE E IL PEGGIORE BALLERINO – “Kessié è il più bravo. Si muove benissimo. Invece Donnarumma non sa ballare, non si muove. E’ troppo alto e non si riesce a muovere”.

SUL PIU’ BRAVO A CANTARE – “Alexis Saelemaekers. Sa cantare bene. Ha fatto anche lui una canzone e me l’ha mostrata, è in francese. Ha pure un buon flow”.

SUL PIU' FORTE FISICAMENTE – "Domanda difficile? No, è facile. E' Zlatan Ibrahimovic. Lui è anche il leader indiscusso della squadra".