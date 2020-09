Milan, frenata nella trattativa con il Chelsea per Bakayoko

MILANO – Sono ormai diverse settimane che il Milan porta avanti i contatti con il Chelsea per provare a riprendere Tiémoué Bakayoko. Quest’ultimo, che ha già vestito la maglia meneghina nella stagione 2018/2019, tornerebbe di corsa all’ombra del Duomo ma le due società stentano a trovare l’accordo definitivo per chiudere l’affare. La formula è stata stabilita: prestito oneroso con diritto di riscatto, ma è sulla cifra che manca ancora la fumata bianca. Il Chelsea vuole infatti fissare il riscatto almeno a 30 milioni di euro, somma che il Milan ritiene troppo elevata. Stando a quel che riferisce Sky Sport, il club rossonero sa che difficilmente la prossima estate potrà sborsare 30 milioni per tenere Bakayoko, considerando anche che andrà pagato il riscatto di Sandro Tonali. Al momento, quindi, i dirigenti milanisti stanno ragionando sul da farsi e la trattativa con il Chelsea è in fase di stallo. Ma attenzione perché, in queste ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Idea da 45 milioni di euro, tutto confermato: “Maldini ha fatto l’offerta!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA