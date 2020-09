Calciomercato Milan, Pedullà conferma tutto: “C’è stato un incontro…”

Calciomercato Milan, Pedullà svela: “L’incontro c’è stato”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I colpi Tonali e Brahim Diaz non sembrano aver chiuso il calciomercato del Milan. Per completare la campagna acquisti, e conseguentemente la rosa, Maldini deve regalare ancora altri rinforzi a Stefano Pioli. Tra questi dovrebbe esserci anche un altro centrocampista, innesto richiesto esplicitamente dal tecnico. Il nome più gettonato è ancora quello di Tiemoué Bakayoko, che sarebbe disposto ad una sensibile riduzione di ingaggio pur di tornare al Milan. Ma Maldini sta incontrando più di un problema nella trattativa col Chelsea, le cui pretese restano alte, forse addirittura proibitive per le casse rossonere. La dirigenza si sta dunque guardando intorno, e come si legge su alfredopedulla.com, avrebbe anche fatto delle mosse verso altri obiettivi. In particolare, ci sarebbe stato un incontro tra il Milan e il Benfica per discutere del futuro di Florentino Luis, vero gioiello del club portoghese. Il centrocampista, molto simile a Bakayoko per fisico e caratteristiche, viene quotato intorno ai 25 milioni di euro. Valutazione non molto inferiore a quella del francese, ma che il Milan potrebbe avere la possibilità di dilazionare in un prestito con diritto di riscatto. Il fatto che i dirigenti rossoneri si siano mossi concretamente per il giocatore potrebbe far pensare ad un affare in dirittura d'arrivo, ma anche ad un chiaro messaggio nei confronti del Chelsea. È probabile che la prima scelta del Milan resti Bakayoko, che ha un ingaggio pesante di cui i 'Blues' devono liberarsi prima della fine del calciomercato. Guardandosi intorno e intavolando altre trattative, Maldini spera di far tornare il club inglese sui propri passi. Ma se ciò non dovesse accadere, il dt rossonero si assicurerebbe comunque un rinforzo di livello e grande prospettiva con Florentino Luis.