Lentini: “Torino in crescita. Questo è il momento migliore per affrontare il Milan”

MILANO – Nel giro di 72 ore, Milan e Torino si affronteranno due volte in due competizioni diverse. Oggi, alle 20.45 a San Siro, va in scena l’anticipo del diciassettesimo turno di campionato mentre martedì sera, sempre alla Scala del Calcio e allo stesso orario, la compagine rossonera e quella granata si incroceranno negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW ne ha parlato l’ex calciatore Gigi Lentini, che nella propria carriera ha vestito entrambe le maglie: “Credo che questo per il Toro sia il momento migliore per sfidare il Milan, sia perché la sconfitta contro la Juve potrebbe aver minato qualche certezza, sia per le tante assenze. la squadra di Giampaolo deve provare a vincere almeno uno dei due confronti, per aumentare ulteriormente la propria autostima e la fiducia, in un periodo in cui il Torino sta comunque dando segnali di ripresa . La Coppa Italia è una bella opportunità, ma in questa stagione i granata devono pensare solo ed esclusivamente al campionato, perché la classifica è ancora troppo brutta e pericolosa. Credo quindi che per il Torino la partita più importante fra le due sia quella di questa sera”.

SU ANDREA BELOTTI – "Ha dimostrato di essere un grande attaccante e sta continuando a dimostrarlo. Riesce a segnare con una regolarità impressionante e ora sta diventando anche uomo assist. E' semplicemente decisivo l'enorme contributo che dà a tutta la squadra, sia per quello che fa in campo sia per il suo carisma. Piace al Milan? Non possiamo prevedere il futuro, bisognerà capire quali saranno le ambizioni di Belotti e del Torino, che dal canto suo dovrebbe puntare ad obiettivi più importanti, non accontentandosi della salvezza".