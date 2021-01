Izzo: “Solo restando uniti cresceremo e usciremo dalle difficoltà”

MILANO – Dopo un inizio di campionato nell’ombra, Armando Izzo si è ripreso il posto da titolare nella difesa del Torino. Marco Giampaolo gli ha dato fiducia nelle ultime settimane e il difensore campano è tornato ad essere un punto di riferimento nello scacchiere granata. Prima della sosta natalizia ha anche trovato il gol, nella sfida pareggiata 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Anche questa sera Izzo scende in campo dal primo minuto, completando il pacchetto arretrato del Toro con Lyanco e Bremer. A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Milan, lo stesso Izzo è intervenuto ai microfoni di DAZN.

LE SUE PAROLE – "Penso che io e i miei compagni dobbiamo aiutarci a vicenda, sempre. Non è il singolo che alza il livello della squadra, bensì il gruppo. Per essere vera squadra dobbiamo darci una mano tutti e sostenerci. Ci siamo parlati, ci siamo confrontati e sappiamo che questa classifica va assolutamente cambiata. Ultimamente abbiamo migliorato i nostri risultati, ma non basta. Dobbiamo fare ancora meglio per risalire le posizioni. La stagione è lunga e ciascuno di noi deve dare tutto in ogni partita per questa maglia".