Inter-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan è tornato a vincere il derby, battendo l’Inter per 2-1 con doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli.

Donnarumma 5 – Responsabile sul gol dell’Inter.

Calabria 6,5 – Altra grande prova del terzino destro rossonero, che ha iniziato molto bene la stagione. E’ lui che apre l’azione che porta al rigore per il Milan.

Kjaer 6 – Incerto nel primo tempo, cresce nella ripresa.

Romagnoli 5 – Torna in campo dopo tre mesi e soffre tantissimo Lukaku.

Theo Hernandez 5 – Male, molto male. Hakimi lo mette costantemente in difficoltà e, a differenza di altre volte, non riesce a pungere in fase offensiva.

Kessié 7 – Sempre presente, dà un ottimo contributo.

Bennacer 6 – Molto bene nella prima frazione di gioco, nel secondo tempo perde smalto e lucidità.

Saelemaekers 6 – Dà inizio all’azione del raddoppio.

Calhanoglu 6,5 – In entrambi i gol c’è il suo zampino, riesce ad illuminare il gioco. Si perde un po’ nella ripresa.

Rafael Leao 7 – Partita di personalità e talento. E’ suo l’assist per Ibra in occasione del 2-0; D’Ambrosio non riesce mai a tenerlo.

Ibrahimovic 8 – Una sola parola: devastante.

Krunic 5,5 – Entra e sbaglia un’occasione solare.

Castillejo 5,5 – Prende il posto di Saelemaekers nella ripresa ma non incide.

Tonali sv – Fa il suo ingresso a pochissimi minuti dal termine.

Pioli 8 – Prepara in maniera impeccabile il primo grande esame della stagione e lo supera brillantemente. Il Milan non vinceva un derby di campionato dal gennaio 2016 e non era da solo in vetta alla classifica dalla primavera del 2012. Chapeau.