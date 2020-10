News Milan – Clamoroso Arnault, annuncio bomba: accordo vicino?

News Milan, esplode la bomba Arnault: ecco le ultime notizie

MILAN NEWS – Le voci girano. Più sono clamorose e più riescono a diffondersi velocemente su larga scala. Questa volta il rumor arriva da Marcel Vulpis, noto giornalista, che ha lasciato tutti senza fiato. L’esperto economico è intervenuto ai microfoni di TMW Radio rilasciando dichiarazioni importantissime riguardanti il futuro dei rossoneri. In ballo le sorti del club rossonero e una voce, a dir poco clamorosa, su Bernard Arnault, ricchissimo imprenditore francese già in passato accostato al Milan.

“In ambiente economico e societario del Milan, si vocifera che ci sia già un pre-accordo tra Arnault e il club rossonero – ha dichiarato Vulpis, che poi ha aggiunto altri dettagli – “Il nodo più importante e del quale si è parlato riguarda la costruzione del nuovo stadio del Milan”. La famiglia Arnault, già da tempo, sembrerebbe essere molto interessata al club rossonero. Bernard Arnault è un imprenditore francese di fama mondiale. È il proprietario del gruppo di lusso LVMH. Nel 2019 aveva un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari. Insomma, la notizia rivelata da Vulpis sta facendo ovviamente scalpore.

Se davvero fosse Arnault a prendere le redini del club, si assisterebbe ad una nuova ma importantissima rivoluzione in casa rossonera. Qualcosa che potrebbe davvero rilanciare il club verso gli antichi fasti, un qualcosa che in molti si augurano. Di certo, queste situazioni non possono sbloccarsi in tempi tanto brevi, ma qualcosa sembra davvero bollire in pentola. Uno dei nodi principali da sciogliere sarebbe il via libera per la costruzione del nuovo stadio del Milan. Se intanto si sbloccasse qualcosa su questo fronte, allora l'intera situazione potrebbe prendere una piega decisamente interessante. Rimaniamo in attesa.