Il Milan pronto ad offrire Bennacer per l’esubero di Guardiola

Nel 2022 il d.s. del Borussia Dortmund sarà l’attuale dirigente dell’area sportiva Sebastian Kehl che prenderà il posto di Michael Zorc. Ecco cosa ha detto sul futuro del talento norvegese: “Erling e il BVB sono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Per questo diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte“. Parole che chiudono purtroppo ogni possibile trattiva per portare in rossonero Gabriel Jesus.