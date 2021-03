Milan, problemi in attacco, quanto torna Mandzukic?

MILANO – E’ il momento più delicato della stagione. Lo ha detto Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro l’Udinese. Una gara dove i rossoneri dovranno fare a meno dei due attaccanti di ruolo in rosa. Ibrahimovic e Mandzukic infatti sono fermi per un infortunio. Inoltre lo svedese sarà impegnato anche con il Festival di Sanremo. Assenza importanti, che lanceranno molto probabilmente Rafael Leao da prima punta, oppure Ante Rebic come alternativa al portoghese.

Le parole di Pioli su Mandzukic e Bannacer

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Mario Mandzukic. L’ex Juventus è ancora alle prese con delle noie muscolari e a Milanello prosegue il suo iter individuale di recupero. Recupero che dovrà avvenire il prima possibile, perché Zlatan Ibrahimovic dovrebbe saltare anche l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League con il Manchester United. Secondo la Rosea l’attaccante dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli tra una decina di giorni.

Anche Stefano Pioli ha parlato della punta e delle sue condizioni, oltre a quelle di Ismael Bennacer, anche lui fermo per un infortunio. Ecco che cosa ha detto l’allenatore del club meneghino: “Sia Mario che Ismael Proseguono con il loro lavoro, andranno avanti così tutta la settimana, spero possano tornare per la prossima settimana“.

Alternativa Leao

Naviga a vista quindi il Milan, sul rientro di Mario Mandzukic. Un recupero che a questo punto diventa fondamentale per il proseguo della stagione, Ibrahimovic dovrebbe saltare le prossime tre gare almeno dei rossoneri e come detto tra queste c’è il Manchester United. In alternativa Stefano Pioli punterà su Rafael Leao da prima punta, ecco che cosa ha detto l’allenatore:

“Siete molto bravi a trovare delle negatività anche nei momenti buoni. Fino a poco fa si parlava di un Leao maturato. Lui non va coccolato né aiutato perché è cresciuto molto, sono soddisfatto di lui, con la Roma è entrato molto bene. A me piace quando Ibra ci fa giocare bene. Leao non è un centravanti di riferimento, perché si muove molto, i suoi compagni dovranno essere bravi a sfruttare questo gioco”.