Haaland strizza l’occhio al Milan: “E’ un bel club…”

MILANO – Nelle scorse ore il nome di Erling Haaland è stato inserito nell’orbita rossonera di calciomercato. Al momento è solo una suggestione, non c’è una trattativa vera e propria col Borussia Dortmund, ma non sono neppure arrivate delle smentite. Anzi, Mino Raiola, agente del centravanti, ha dichiarato di non escludere un trasferimento del suo assistito in Italia. Lo stesso Haaland, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha strizzato l’occhio al Milan, rilasciando anche alcune dichiarazioni su Jens Petter Hauge, suo amico e compagno in nazionale: “Per me Jens è davvero forte, è un vero talento oltre che un grande amico. Gioca in un bel club come il Milan e in un ottimo campionato. Continuerà indubbiamente a migliorare”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<