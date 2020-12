Raiola: “Haaland in Italia? Non è da escludere…”

MILANO – Ospite dell’evento Golden Boy 2020 organizzato da Tuttosport, Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, di Erling Haaland, ha parlato del futuro del suo assistito: “Ha un grande futuro davanti a sé, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà. Un trasferimento in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in Serie A non sia da escludere“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<