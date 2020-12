Calciomercato Milan – Bomba SportMediaset: “Maldini su Haaland, colpo pazzesco!”

Calciomercato Milan – Bomba SportMediaset: “Maldini vuole Haaland!”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Contro il Parma si è fatta terribilmente sentire l’assenza di Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco. Fortunatamente il centravanti svedese è vicino al rientro. Nel turno infrasettimanale, o al massimo domenica prossima, Zlatan dovrebbe riprendere il suo posto in campo. Tuttavia, nonostante sia la colonna portante di questo Milan, la dirigenza deve inevitabilmente fare i conti con la sua carta d’identità. Zlatan va infatti verso i 40 anni e questo obbliga la società a guardarsi intorno, cercando di individuare l’attaccante del futuro. Anche qualora Ibra rinnovasse per un altro anno, nella prossima stagione ci sarebbe comunque bisogno di un’alternativa che possa farlo rifiatare. Stando alle ultime indiscrezioni, Maldini e Massara starebbero sognando un grandissimo colpo di mercato per giugno.

Come riferisce Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, il Diavolo si sarebbe inserito nella corsa ad Erling Haaland. Quest’ultimo, sebbene abbia ancora vent’anni, sta dimostrando di esser già uno dei migliori centravanti al mondo. I numeri parlano per lui: in questa stagione, in Bundesliga, ha realizzato dieci gol e due assist in otto presenze. Inoltre, ha messo a segno sei reti nel girone di Champions League. Insomma, un rendimento mostruoso, soprattutto per un ragazzo della sua età. Haaland fa anche parte della scuderia di Mino Raiola, così come Ibrahimovic. L’agente italo-olandese, in buoni rapporti con la dirigenza meneghina, potrebbe quindi recitare un ruolo determinante per portare Haaland all’ombra del Duomo.

Al Milan, inoltre, c’è Jens Petter Hauge, connazionale e grande amico di Haaland. Anche questo aspetto può indubbiamente giocare a favore del club rossonero, come sottolinea proprio Raimondi ai microfoni di ‘Pressing’: “Il Milan si è iscritto alla corsa per Haaland, compagno di Hauge nella Nazionale norvegese e a cui continua a chiedere informazioni sul Milan e su Milano. A Dortmund c’è stato l’esonero di Favre e qualcosa si è rotto. L’operazione è difficilissima, ma non c’è la clausola da 75 milioni di euro di cui si è tanto parlato. Il giocatore fa parte della scuderia di Raiola che, nei prossimi giorni, andrà a parlare con i rossoneri di altri suoi assistiti come Donnarumma e Romagnoli”. >>>E dopo la partita con il Parma arriva la notizia: “Il ginocchio di Gabbia va ko, Maldini deve prendere un difensore a gennaio. Cinque nomi nella lista per il colpo da 20 milioni!” <<<