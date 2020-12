F.Galli: “Milan consapevole della sua forza”. E sullo Scudetto…

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rete 8 Sport, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato della corsa Scudetto: “Una partenza come quella che ha avuto il Milan può mettere la squadra di Stefano Pioli subito dietro i favoriti, che rimangono Juventus e Inter, soprattutto per la profondità dei loro organici. Il Milan è ormai consapevole della propria forza, ma una rosa meno profonda può alla lunga portare delle difficoltà. Attualmente gli infortuni stanno indubbiamente pesando, bisogna stringere i denti in questo periodo, ma la squadra sta dimostrando di essere unita e di saper reagire bene ai momenti di difficoltà”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<