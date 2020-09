Dzeko e il retroscena svelato da Braida: “Aveva firmato col Milan, ma…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, ha svelato un retroscena di mercato: “Molti anni fa stavamo per acquistare Edin Dzeko, il quale aveva firmato un pre-contratto con il Milan. Io e Galliani eravamo andati a prenderlo a Sarajevo. Avevamo un accordo con lui, ma il suo club decise di non cederlo”.

SUL MILAN – “Ha fatto un finale di stagione bellissimo e adesso le aspettative sono alte per il nuovo campionato. Quest’anno deve fare qualcosa di più e migliorare ulteriormente per tornare a lottare tra le prime posizioni. Un mio ritorno? Quando sono andato via ho ringraziato, perché il Milan mi ha dato tantissimo. Se mi dovesse richiamare non potrei dire di no…”.