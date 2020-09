News Milan – Mercato, si tenta un altro capolavoro: le cifre dell’affare

News Milan, mercato: Maldini prova a regalare a Pioli un altro colpo pazzesco

MILAN NEWS – Applausi scroscianti per Maldini e Massara: i dirigenti del Milan stanno stupendo tutti con dei colpi di mercato che proiettano i rossoneri fra i papabili protagonisti della nuova stagione. Chiuse le operazioni Tonali e Brahim Diaz (si attende a breve l’ufficialità per entrambi) e con l’affare Bakayoko molto vicino ad una felice conclusione, la società di via Aldo Rossi studia un altro capolavoro che donerebbe a Pioli un sorriso a 32 denti. Secondo Tuttosport il Milan non avrebbe affatto mollato la pista Federico Chiesa, anzi, ci sarebbe già in cantiere un’idea per strappare il talentuoso attaccante italiano alla Fiorentina. Andiamo con ordine. Il patron della Viola Commisso, registrata la volontà del calciatore di non rinnovare con i toscani, si starebbe rendendo conto del rischio di perderlo ad una cifra troppo bassa il prossimo anno, se non addirittura a 0 fra due anni. Ecco perché avrebbe riferito a Chiesa di adoperarsi per presentare delle offerte adeguate per la sua cessione. Nonostante il Milan in questo momento non sia pronto per un affondo decisivo, siamo ancora al 2 settembre e c’è tempo per strutturare una trattativa. Il quotidiano torinese rivela quale potrebbe essere l’offerta rossonera che farebbe vacillare Commisso. Si tratterebbe di un’operazione con una formula simile a quella di Tonali con in più l’inserimento di una contropartita tecnica (Paquetà). Oltre al brasiliano, valutato circa 25 milioni, il Milan proporrebbe un prestito molto oneroso più un diritto di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 30 milioni, ai quali andrebbero aggiunti ulteriori bonus. L’ala destra ligure accetterebbe di buon grado l’approdo in una big italiana, dove ritroverebbe uno dei suoi mentori, quello Stefano Pioli che stravede per lui e che ne farebbe una delle star del nuovo e ambizioso Milan che sta nascendo. Molto dipenderà dall’accettazione o meno da parte della Fiorentina della formula proposta dai rossoneri. Si tratta di una possibilità spendibile sul finale di mercato, ma non è detto che non si concretizzi anche prima, visto che poi il ds Pradè dovrebbe acquistare il sostituto dell’attaccante italiano. L’alternativa sulla corsia destra del Milan resta Deulofeu, che continua a proporsi e che rimane nei radar del Diavolo. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA