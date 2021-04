Dicono di M…ilan – Le parole del 9 aprile

MILANO – Dicono di M…ilan, la rubrica che raccoglie le parole della giornata Le parole della giornata di oggi PEPPE DI STEFANO AI MICROFONI DI SKY SPORT – “Ci tengo a ribadire un concetto: Pioli non ha mai nominato la parola...

Redazione Il Milanista

MILANO - Dicono di M...ilan, la rubrica che raccoglie le parole della giornata

Le parole della giornata di oggi

PEPPE DI STEFANO AI MICROFONI DI SKY SPORT - “Ci tengo a ribadire un concetto: Pioli non ha mai nominato la parola scudetto, non l’ha mai fatto in queste 30 settimane. Ed è un concetto vero, perché probabilmente il Milan alla lunga, rispetto ad altre squadre, aveva una rosa qualitativamente inferiore. Semplicemente per dire che un anno fa avrebbe messo cento firme per essere a questo punto della stagione”.

FABRIZIO FERRARI AI MICROFONI DI TUTTOMERCATOWEB - “Spero fortemente in una ripresa del numero dei trasferimenti di calciatori rispetto a gennaio dove c’è stato davvero poco. Credo che ci sarà una leggera ripresa. Gennaio è stato il punto più basso. Bisognerà però vedere le dinamiche del mercato. Ci saranno meno soldi per i trasferimenti ma più mercato interno. Visto che nessuno è andato a vedere calciatori all’estero o ti fidi dei video o non li prendi”.

AC MILAN SU TWITTER - "Tanti auguri Vero per il tuo primo compleanno in rossonero!" Il post completo:

JORGE SAMPAOLI IN CONFERENZA STAMPA - "Thauvin per me è uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Quando lo vedo giocare, mi dico che ci piacerebbe molto continuare con lui in futuro, ma come ho detto per Milik ci sono molti parametri extra-sportivi che vanno oltre la semplice volontà dell’allenatore".

MARIO GIUFFREDI - "Credo che andrà in un club che giocherà la Champions, ma non per forza. Abbiamo tante soluzioni che stiamo valutando, manca ancora tanto e quindi è prematuro".

FABIO CAPELLO A ILGIORNALE.IT - "L’unico rimpianto è quando non ho fatto giocare Savicevic a Tokyo nell’intercontinentale (1993, ndr) e abbiamo perso contro il San Paolo. Mi avevano detto che era squalificato ma poi a quattro ore dalla partita mi dissero che invece poteva giocare ma per non mancare di rispetto a Raducioiu, con cui avevamo preparato la partita, decisi di giocare con la formazione che avevo ormai in testa. La sua qualità avrebbe forse cambiato le sorti della partita".

LUCA ANTONINI A SKY SPORT - "Sono stato 6 mesi con Pioli al Modena. E' una persona e un allenatore speciale. E' un uomo schietto, leale e sincero. Si vedevano già le idee e la sua empatia nel rapportarsi con i giocatori. Dal Milan è stato determinante sotto tanti punti di vista. Ha calmato l'ambiente".