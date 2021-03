Boquete a Sky: “Sono contenta di giocare una gara contro la Juve. Speriamo di regalare una gioia ai tifosi”

MILANO – Domenica, alle 12.30, il Milan Femminile di Maurizio Ganz affronterà la Juventus Women di Rita Guarino. Un match importante per la lotta al titolo della Serie A Femminile. Le rossonere, seconde in classifica, rincorrono le bianconere che sono distanti appena tre punti: 39 a 42. Se la formazione capitana dall’attaccante Valentina Giacinti dovesse imporsi, aggancerebbe la formazione guidata da Sara Gama.

Nel match di andata, giocato a San Siro ai primi di ottobre, la Juventus Women si è imposta per uno a zero grazie al rigore trasformato al 12esimo dall’Azzurra Cristiana Girelli.

Boquete ai microfoni di Sky Sport

In attesa del match di domenica, alle 12.30 al Juventus Training Center, la centrocampista spagnola del Milan Femminile Veronica Boquete, giocatrice arrivata in estate dal PSG, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport per parlare del match scudetto contro le bianconere. Ecco cosa ha detto la galiziana numero 87 all’emittente satellitare.

SULL’AMBIENTAMENTO IN SERIE A E AL MILAN – “Sono contenta, mi trovo bene al Milan e nella Serie A femminile, sono contenta di giocare questa gara così importante”.

SUL MACHT SCUDETTO CONTRO LE BIANCONERE – “Sono cosciente dell’importanza della partita e del clima di queste gare. Un Juve-Milan solo per il nome della gara è importante. Se vogliamo lottare per lo scudetto dobbiamo vincere a Torino, è questa la nostra mentalità e il nostro obiettivo“.

QUANDO ARRIVERA’ IL PRIMO GOL IN ROSSONERO? – “Aspetto il mio primo gol, speriamo arrivi questa domenica. L’esultanza è la mano a polpo, perché il simbolo della Galizia“.

SUL BIG MATCH CONTRO LA JUVE – “Sono contenta di giocare una gara contro la Juve, è importante, dobbiamo giocare il nostro gioco e speriamo di regalare una gioia ai tifosi”.

SUL PROSEGUIO DELLA STAGIONE – “E’ chiaro che dobbiamo vincere anche tutte le altre partite, ma entrambe sappiamo dell’importanza della partita“.