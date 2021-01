Dalot: “Torino squadra insidiosa, occorre grande attenzione”

MILANO – Nel corso del pre partita di Milan-Torino, Diogo Dalot, terzino rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV: “E’ una partita molto difficile. Affrontiamo una buonissima squadra, quindi dobbiamo essere attenti e concentrati dal primo all’ultimo minuto. Il Torino si difende bene, copre gli spazi e poi prova a colpire in contropiede. E’ una sfida indubbiamente ricca di insidie. Siamo concentrati, ogni partita rappresenta una grande opportunità; siamo primi in classifica e vogliamo continuare su questa strada. Ibrahimovic? Siamo contenti di averlo con noi stasera, è molto importante per tutto il gruppo”.>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<