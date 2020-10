Dalla Spagna – Milan, non solo Thauvin: nel mirino un altro colpo a costo zero

MILANO – Non è più un mistero che il nome di Florian Thauvin sia finito sul taccuino dei dirigenti rossoneri. L’esterno francese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e quasi sicuramente non firmerà il rinnovo col Marsiglia. Il Milan fiuta il colpo a parametro zero e secondo alcuni media esteri ci sarebbe già un accordo di massima col giocatore. Dalla Spagna, però, giunge un’altra interessante indiscrezione di mercato. Stando a ciò che riferisce il portale andaluso ‘La Colina de Nervion’, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un altro calciatore in scadenza nel 2021: Julian Draxler, trequartista del Paris Saint-Germain. Il tedesco, se deciderà di non rinnovare, sarà libero di trasferirsi in un’altra squadra a costo zero, al pari di Thauvin.