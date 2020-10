Calciomercato Milan, Ceccarini sicuro: “A gennaio pronto l’assalto per…”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I rossoneri stanno vivendo un periodo d’oro. Pioli ha plasmato con le sue mani una squadra priva di un’identità. Adesso, finalmente, il Milan gioca a calcio. E ora i rossoneri vogliono puntare in alto. La vetta della classifica deve essere custodita. Il viaggio in Europa League è cominciato con 3 punti molto importanti. Massara e Maldini sono pronti a dare una mano alla squadra e a Pioli in sede di calciomercato e già a gennaio potrebbero regalare al tecnico emiliano nuovi e importanti tasselli.

Ecco quanto riportato nell’editoriale del noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb: “I rossoneri stanno vivendo un momento d’oro, tra campionato ed Europa League non hanno sbagliato un colpo ma questo non ha cambiato i piani per il rafforzamento della squadra, che ha sempre bisogno di un forte centrale difensivo”. Pioli può contare su Kjaer e Romagnoli ma un nuovo innesto di spessore in quella zona del campo, al tecnico emiliano, farebbe molto comodo. Ceccarini dunque ha svelato quale sarebbe il giocatore sul quale il Milan sarebbe pronto ad affondare il colpo già a gennaio.

"Il Milan è pronto a tornare all'assalto di Tomiyasu del Bologna. Il discorso è aperto". Massara e Maldini avevano adocchiato il giocatore già nell'ultima sessione di calciomercato. Il colpo però non era andato a buon fine. Il tempo a disposizione per portare a termine la trattativa era troppo poco. Il Bologna chiedeva una somma che dai dirigenti rossoneri era stata ritenuta eccessiva. A gennaio però la candidatura del difensore giapponese potrebbe tornare fortemente di moda dalle parti di Milanello.