Dalla Norvegia: “Milan, Hauge è pronto per questa avventura”

MILANO – Mina Finstad Berg, giornalista norvegese di TV2, ha parlato di Jens Petter Hauge, nuovo acquisto rossonero, ai microfoni di MilanNews.it: “Anche se la sua posizione preferita è l’ala sinistra, può interpretare anche molti altri ruoli. Infatti, è stato utilizzato come ala destra e ha giocato anche come centravanti per la Norvegia Under 21. Inoltre, in carriera ha fatto anche il centrocampista. Penso che Hauge sia molto motivato e pronto per iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera. Chiaramente avrà bisogno di un po’ tempo per ambientarsi in squadra e per imparare il sistema e lo stile di gioco dell’allenatore, ma sembra più che pronto per questa nuova sfida”.