News Milan – Notizie pesanti: a Milanello suona l’allarme rosso!

MILAN NEWS – Il Coronavirus ha piegato il mondo. Molte aziende hanno chiuso. Alcune faticano ad arrivare a fine mese. Anche nella casa dei rossoneri, la situazione non è rosa e fiori. La pandemia ha avuto un impatto disastroso sulle casse del club. Una notevole quantità di ricavi è venuta a mancare. Quella proveniente dalla vendita dei biglietti per andare allo stadio. La chiusura degli store e del museo. La mancata qualificazione in Europa League. La somma di tutti questi fattori si è abbattuta sulle casse del gruppo Elliott. Ma ci sono anche alcuni lati positivi. Ecco il comunicato diffuso negli ultimi giorni dalla società.

“Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020. […] Un esercizio che ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro“. Nonostante la perdita (record) sia stata molto elevata, sembrerebbe che la mano di Gazidis sia stata di fondamentale importanza. Il bilancio è in rosso, ed è evidente, ma il gruppo Elliott tranquillizza gli animi. Nel comunicato rilasciato dal club, infatti, si può anche leggere: “i risultati dell’esercizio approvato possono considerarsi significativamente migliorati e in linea con le aspettative del Club, impegnato verso la conformità al FFP (fair play finanziario). Club e proprietà sono uniti nella fiducia per il positivo percorso intrapreso”. Un dato in particolare è particolarmente positivo.

Il monte ingaggi è stato notevolmente abbassato. La società è passata dai 111 milioni lordi del 2017-2018 (dati riportati dalla Gazzetta dello Sport), ai 90 milioni di quest'anno. Anche le spese sono diminuite. Il club è passato dai 194 milioni del 2017-2018, ai 22,98 di quest'anno. I dati, dunque, lasciano comunque ben sperare. Anche in chiave mercato futuro.