Dal Portogallo – Milan, piace un classe 2002 dello Sporting Lisbona

MILANO – Rimbalza oggi direttamente dal Portogallo l’indiscrezione di mercato secondo la quale il Milan avrebbe messo gli occhi su Nuno Mendes, difensore classe 2002 dello Sporting Lisbona. Al momento non c’è una trattativa in corso, ma stando a ciò che riporta ‘O Jogo’, i dirigenti rossoneri starebbero preparando un’offerta da 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una proposta che, tuttavia, difficilmente accontenterà il club andaluso, da sempre bottega cara. Non a caso nel contratto del ragazzo è presente una clausola rescissoria da ben 45 milioni di euro. Inoltre, il Milan deve fare i conti con due fattori che rendono ancor più complicata l’operazione: la concorrenza dell’Arsenal e la presenza di cinque centrali nella propria rosa. Prima di acquistare un altro difensore, quindi, il reparto arretrato va sfoltito.