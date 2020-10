Cucchi: “Inter-Milan, pragmatismo contro creatività. Nerazzurri favoriti, ma…”

MILANO – L’ex radiocronista Riccardo Cucchi, contattato dai microfoni di MilanNews.it, si è espresso sulla squadra rossonera e sul derby di sabato: “A me ha convinto molto il mercato del Milan, che ha rinforzato la squadra seguendo un progetto più chiaro rispetto agli ultimi anni. L’Inter è favorita, avendo allestito un organico per puntare direttamente allo Scudetto. Il Milan dal canto suo vuole portare avanti la propria crescita e provare a tornare in Champions League. In queste prime partite il Milan mi ha fatto una buona impressione, Pioli sta facendo un ottimo lavoro. Sarà un derby molto interessante tra due squadre diverse tra loro: da una parte una più pratica e pragmatica come l’Inter, dall’altra invece una più fantasiosa e creativa come il Milan. La compagine nerazzurra è favorita, ma nelle stracittadine può accadere sempre di tutto”.