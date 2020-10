Calciomercato Milan, colpo grosso: Maldini può strapparlo a… Conte!

Calciomercato Milan – Maldini tenta lo sgambetto ai cugini

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sono passati pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo. La dirigenza rossonera, però, non ha intenzione di restare a guardare. E il derby della Madonnina, oltre che in campo, potrebbe tornare in scena anche sul mercato. Tra tre giorni le squadre scenderanno in campo. Sarà un derby diverso. I rossoneri non vincono la stracittadina in campionato dal 31 gennaio 2016. Questa, però, ha un altro sapore. Pioli vuole restare in vetta alla classifica. La squadra è motivata. E adesso, come detto, si riaprono schermaglie di calciomercato dopo il colpo Tonali che il Milan ha soffiato ai cugini.

Nasce come mediano, ma le sue caratteristiche e la sua duttilità gli permettono anche di giocare anche come centrale. Boubakary Soumaré è dotato di una notevole tecnica e di un’ampia visione di gioco. Ed è lui il nome al centro dell’ennesimo derby milanese di mercato. Titolare inamovibile del Lille allenato da Christophe Galtier, non sarà facile privare il club delle prestazioni del suo giocatore. Ma, al giusto prezzo, tutti i calciatori sono cedibili. I rossoneri fanno sul serio e non hanno intenzione di restare a guardare.

La cifra è alta. La dirigenza del Lille è stata chiara. Il calciatore può partire, ma solo a titolo definitivo. Nell’ultima sessione di mercato i 35 milioni offerti dal Newcastle sono stati rifiutati. L’unica cosa certa è che il contratto del centrocampista scade nel 2022. Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualora il calciatore decidesse di non rinnovarlo, sarà destinato a cambiare squadra la prossima estate. E probabilmente a cifre molto più basse. Anche i nerazzurri stanno monitorando la situazione. Il colpo Kanté è saltato e Soumaré potrebbe soddisfare le richieste di Conte. Maldini però, dopo Tonali, tenterà un altro sgambetto ai nerazzurri. Ma non è ancora tutto. Allarme rosso: Calhanoglu si allontana? Maldini corre subito ai ripari: già pronti i possibili sostituti, nel mirino ci sono 10 nomi top! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA