Criscitiello: “Milan, caos senza fine. Tanti soldi buttati e futuro pieno di incognite”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha parlato dei cambiamenti che il Milan vivrà a fine stagione: “Per me il club farebbe bene a dare continuità alla squadra e all’allenatore. Rivoluzionare tutto e affidare l’organico a gente che non parla italiano e mai ha vissuto il nostro calcio e pretendere che si ambienti in un mese, anche meno, di ritiro, significa volersi suicidare come è stato fatto con il post Gattuso. In questa stagione c’è stato un caos senza fine: prendi Giampaolo e non gli dai il tempo di lavorare, prendi Boban e lo scavalchi togliendogli potere. Metti in ombra Maldini e seghi Pioli con il campionato ancora in corso. Troppa confusione per una società ambiziosa; tanti soldi sprecati, un futuro ricco di incognite e senza rassicurazioni”.

