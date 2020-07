Calciomercato Milan, Rangnick show: 100 milioni per la rivoluzione totale!

Calciomercato Milan, budget da sogno per Rangnick

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ralf Rangnick non si è ancora insediato sulla panchina rossonera, ma ha già dettato le regole per quello che sarà il prossimo calciomercato del Milan. Nomi importanti e soprattutto obiettivi precisi sono stati segnalati dal manager tedesco alla dirigenza meneghina. Come ha più volte riportato La Gazzetta dello Sport, il futuro tecnico rossonero avrà a disposizione sul mercato un budget di base di 75 milioni di euro più la metà degli introiti derivanti dalle cessioni. La cifra totale a disposizione per il mercato dunque potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro. E, con tale somma a disposizione, Rangnick sarebbe pronto a una rifondazione quasi totale della rosa: ecco dunque, nome per nome, tutti gli obiettivi su cui è pronto ad investire