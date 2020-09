CorSport – Milan, idea Vecino per il centrocampo

MILANO – Stando all’indiscrezione lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe pensando di presentare all’Inter un’offerta per Matias Vecino. La trattativa col Chelsea per Tiémoué Bakayoko è bloccata da giorni e i rossoneri si stanno guardando attorno, valutando alcune alternative. Il centrocampista uruguayano, classe 1991, non fa più parte dei piani di Antonio Conte ed è stato inserito nella lista dei cedibili. Le cifre di un eventuale affare, quindi, non dovrebbero essere molto alte: la strada è aperta, starà al Milan decidere se percorrerla fino in fondo.