Calciomercato Milan, confermato: due colpi da 15 milioni, Pedullà fa i nomi

Calciomercato Milan, Pedullà rivela due nomi che piacciono ai rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’aver risolto fin da subito le urgenze di mercato in casa rossonera permette ora a Maldini e Massara di lavorare con maggiore tranquillità. La rosa è stata già rinforzata con gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz, ma Pioli può stare sicuro che gli verranno recapitati a Milanello altri regali. Nella giornata di ieri Casa Milan è stata piuttosto trafficata: in particolare sono stati intercettati gli intermediari di mercato Stefano Antonelli e Fabio Parisi che hanno incontrato la dirigenza del Diavolo per parlare di tre calciatori. E due di questi interesserebbero molto al Milan. Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, svela i nomi dei profili al centro della discussione: “Gli intermediari hanno proposto Senesi, difensore centrale del Feyenoord, un profilo che non interessa: il Milan è alla ricerca di altro. Piacciono molto sia il terzino sinistro Mykolenko (Dinamo Kiev), (valutazione almeno 15-18 milioni più bonus) che l’attaccante Supryaga (la richiesta non è inferiore ai 15 milioni), ma dipenderà molto dalle uscite”. Per sferrare l’assalto decisivo a Mykolenko sarà fondamentale piazzare prima Laxalt, mentre per quanto concerne il giovane centravanti ucraino si tratterebbe di un’opzione low cost come vice Ibra. Pedullà fornisce anche un aggiornamento sulla vicenda Bakayoko: “Il centrocampista continua ad aspettare il Milan, non lo farà in eterno, aveva aperto a un ingaggio nettamente inferiore, ma è chiaro che in pochi giorni l’evoluzione dovrà essere positiva, sia con il diretto interessato che soprattutto con il Chelsea.” Ma non è finita qui. Maldini sogna anche 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA