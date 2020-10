Condò: “Milan da Scudetto nel giro di un paio d’anni”

MILANO – Il noto giornalista Paolo Condò, tramite i microfoni di Sky Sport, ha esaltato il percorso che sta svolgendo il Milan di Stefano Pioli: “Per capire il valore di una squadra distinguo i giocatori che hanno già dato il meglio nella loro carriera e quelli che ancora lo devono dare. A parte Ibrahimovic, a me sembra che tutti gli elementi dell’organico rossonero debbano ancora dare il meglio e stiano crescendo assieme. Non so dire cosa farà il Milan quest’anno, ma sono convinto che nel giro di due anni questo gruppo lotterà concretamente per vincere lo Scudetto”.