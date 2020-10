News Milan – Mercato, colpo di scena: arriva una notizia clamorosa

News Milan, ipotesi clamorosa a poche ore dalla chiusura del mercato

MILAN NEWS – Ultimi giri di orologio e poi i giochi saranno fatti. Il Milan, forte delle 6 vittorie su 6 match disputati, vuole chiudere col botto questo mercato ricco di soddisfazioni. Se la maggior parte dei media si sta concentrando sull’arrivo di un difensore centrale, dalla Francia arrivano voci in un certo senso incredibili. Vi diciamo questo anche perché il ds rossonero Massara ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Mancano poche ore alla chiusura del mercato. Se succederà qualcosa sarà esclusivamente nel reparto dei difensori centrali, ma mi sembra improbabile in questo momento“. Questa dichiarazione sembrerebbe chiudere la porta ad operazioni in altri reparti, ma intanto dobbiamo registrare anche le clamorose novità in arrivo da oltralpe.

Secondo L’Equipe, autorevolissima fonte francese, il club di via Aldo Rossi sarebbe ancora sulle tracce di Boukary Soumarè, centrocampista del Lille. Svanita definitivamente la pista Bakayoko (andato al Napoli), sarebbe il classe 99′ franco senegalese a rappresentare l’alternativa più apprezzata da Maldini. La chiusura della trattativa non sarebbe così complicata come potrebbe apparire. Infatti qualche settimana fa, come ha rivelato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, era praticamente tutto fatto per il passaggio di Soumarè al Milan. Fu il centrocampista del Lille a bloccare il trasferimento perché in attesa di un’offerta dalla Premier League, che però non è arrivata.

Massara ha anche aggiunto: “Se ci sarà l’opportunità di migliorare a condizione accettabili la prenderemo in considerazione”. Un’opportunità last minute dunque potrebbe davvero essere presa in considerazione. Il Torino è tornato alla carica per Krunic, che ha dimostrato anche nell’ultima uscita di non essere adatto ad un centrocampo a due, la sua cessione ai granata potrebbe concretizzarsi e con altri 8 milioni in cascina il colpo Soumarè potrebbe davvero diventare realtà. Ma non è ancora tutto. I nomi nel mirino di Maldini non finiscono qui infatti: ecco tutti gli ultimi possibili colpi del Milan e occhio alle sorprese! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA