Bucchioni: “Milan, per lo Scudetto servono almeno due colpi a gennaio”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, contattato dalle frequenze di TMW Radio, ha parlato del rendimento del Milan: “La squadra di Pioli sta giocando un ottimo calcio e ha Ibrahimovic che la trascina in tutti i sensi. Ma siamo alla sesta giornata. Ho visto troppe squadre partire a razzo e poi perdersi. E’ un’ottima squadra ma ha anche delle lacune. A gennaio servirebbero almeno due innesti. Personalmente ho qualche perplessità che i rossoneri possano lottare per un obiettivo così importante come lo Scudetto”.