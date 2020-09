Brambati: “Ibrahimovic decisivo per il Milan, ma c’è un controsenso…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati si è espresso sul ruolo esercitato da Zlatan Ibrahimovic nel Milan: “E’ evidente quanto riesca ancora ad essere decisivo, ma l’importante è che non porti via spazio ai giovani. Il club dice di voler puntare sui giovani e poi si appoggia ad Ibra? E’ un un controsenso. Sarà fondamentale in questa stagione trovare il giusto equilibrio. Il Milan sono anni che tra un progetto e l’altro non riesce a tornare in Champions League, mentre l’Atalanta con i giovani e una programmazione ci arriva da due stagioni di fila”.