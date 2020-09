Bianchessi: “Colombo? Tutto è iniziato in un’amichevole, con una rabona…”

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha parlato di Lorenzo Colombo: “E’ un ragazzo umile e intelligente. E’ già maturo per l’età che ha. Lo vedo pronto per questi palcoscenici. Inoltre ha grandi qualità sia tecniche che fisiche. Il suo è stato un percorso lungo, iniziato in un’amichevole al Vismara. Colombo aveva 7 anni, riuscì a dribblare tre avversari di fila e fece gol di rabona. Chiamai l’allenatore dei pulcini, Andrea Biffi, dicendogli di prenderlo subito. Da quel giorno è iniziata la sua scalata a suon di gol. Abbiamo un rapporto speciale, come fossimo zio e nipote. E’ pronto per essere il vice-Ibra? Penso che la risposta la stia dando lui sul campo…”.