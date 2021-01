Benevento-Milan: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Il Milan scalda i motori, preparandosi a tornare in campo e a riprendere la propria marcia verso il sogno tricolore. Terminata la pausa natalizia, trascorsa in vetta alla classifica, la squadra meneghina questa mattina ha svolto l’allenamento di rifinitura alla vigilia della prima partita dell’anno, in programma domani alle ore 18 contro il Benevento e valida per il quindicesimo turno. Stefano Pioli, allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello per presentare la sfida e ha diramato la lista dei convocati. Sono 23 i calciatori chiamati a prender parte alla trasferta in terra campana. Presenti nell’elenco i ristabiliti Simon Kjaer e Samuel Castillejo. Non ci sono, invece, Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic e Matteo Gabbia, ancora infortunati, oltre allo squalificato Theo Hernandez.

PORTIERI

Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Ciprian Tătărușanu.

DIFENSORI

Davide Calabria, Andrea Conti, Diogo Dalot, Leo Duarte, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Hakan Çalhanoğlu, Samuel Castillejo, Brahim Díaz, Frigerio, Jens-Petter Hauge, Franck Kessie, Rade Krunić, Sandro Tonali.

ATTACCANTI

Lorenzo Colombo, Rafael Leão, Daniel Maldini, Ante Rebić.