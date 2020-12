Altafini: “Milan? Il primo amore non si scorda mai, è un club straordinario”

MILANO – Attraverso il canale Twitch del Milan, José Altafini, ex centravanti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla propria carriera: “Con il Milan starei tutta la vita, il primo amore non si scorda mai. E’ un club straordinario. Ho fatto 4 gol all’Inter, alla Juventus e al Santos di Pelè, ho fatto tante reti e sono orgoglioso di tutte queste. La mia fortuna è stata vincere la Coppa dei Campioni contro il Benfica di Eusebio, una gioia incredibile. I gol sono belli anche quando sono brutti. Le mie esultanze sono rimaste storiche soprattutto da telecronista. Il ‘Golazo’ è di origine sudamericana, mentre ‘il manuale del calcio’ è un’idea nata in telecronaca”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<