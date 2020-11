Radulovic, l’agente conferma: “Il Milan lo segue da tempo, ricorda Savicevic”

MILANO – Uno dei talenti emergenti su cui il Milan sembra aver puntato gli occhi è Andrija Radulovic, fantasista classe 2002 in forza alla Stella Rossa di Belgrado, monitorato con attenzione anche dai cugini nerazzurri. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Interlive.it, Igor Koijc, agente del ragazzo, ha confermato l’interesse della dirigenza rossonera: “Il contratto con la Stella Rossa scade nel giugno del 2022. Il suo nome è sul tavolo del Milan da diverso tempo. Gli osservatori rossoneri lo seguono fin da quando Boban era a capo dell’area sportiva. Il prezzo? In questo periodo difficile a causa Covid-19, nessuna offerta può essere considerata insignificante. Negli ultimi giorni diversi club importanti hanno mostrato grande interesse per lui. La Stella Rossa ha altre 8 partite fino a metà stagione, quindi dopo prenderemo la decisione migliore per Andrija. E’ ancora giovane, ma se dovessi paragonarlo a qualcuno direi sicuramente Dejan Savicevic“.