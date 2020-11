Calciomercato Milan – SportMediaset a sorpresa: Derby di mercato da urlo!

Calciomercato Milan – Colpo in attacco, ecco quanto serve per il nuovo gioiellino

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – C’è sempre aria di derby a Milano. Archiviato quello sul campo, con la vittoria per 2-1 della squadra di Stefano Pioli, le due società meneghine sono pronte a sfidarsi anche nelle trattative di calciomercato. La sessione invernale si avvicina: Maldini e Marotta hanno già un obiettivo in comune per quel che riguarda la difesa. Entrambi, infatti, hanno puntato gli occhi su Nikola Maksimovic, centrale serbo che, qualora non rinnoverà il proprio contratto col Napoli, si svincolerà a giugno 2021. Un’occasione a parametro zero che indubbiamente fa gola, ma non è l’unica a richiamare l’attenzione di rossoneri e nerazzurri.

Stando infatti a SportMediaset, ci sarebbe un nuovo nome sulla lista dei club milanesi. Si tratta di Andrija Radulovic, giovanissimo esterno offensivo serbo. Classe 2002, alto 175 centimetri, milita nella Stella Rossa di Belgrado, con cui ha realizzato una rete in quattro presenze nel campionato balcanico. E’ un calciatore molto duttile e dotato di ottima tecnica. Ama giocare sulla fascia destra, ma si adatta a tutti i ruoli del reparto offensivo. Può esser impiegato anche da trequartista e, all’occorrenza, come prima punta. In patria è già considerato uno dei più grandi talenti in circolazione, non a caso ha attirato l’interesse di molti club in Europa.

Il Milan, sempre vigile verso i giovani emergenti da poter integrare nel proprio progetto, lo starebbe monitorando con grandissima attenzione e, per anticipare le pretendenti, potrebbe avviare i contatti con la Stella Rossa già nei prossimi giorni. Ivan Gazidis ha già dato il proprio assenso all’operazione. Radulovic ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e potrebbero bastare circa 4 milioni di euro per accaparrarselo, ma ora occorre fare i conti soprattutto con i cugini nerazzurri. Inoltre, la forte concorrenza gioca indubbiamente a favore della società serba, che fa orecchie da mercante e spera che si scateni un’asta di mercato per poter giocare al rialzo col prezzo. E se Radulovic può essere un grande acquisto per il futuro, Maldini punta anche dei grandi nomi per arrivare in Champions. Pronti tre colpi per un mercato di gennaio da favola! >>>LEGGI LA NOTIZIA