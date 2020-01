MILANO – Negli ultimi mesi è stato tra i nomi maggiormente accostati al Milan ma il futuro di Eduardo Camavinga potrebbe essere lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dalla autorevole Bild, il Borussia Dortmund avrebbe pronti ben 50 milioni di euro per strappare il giovane talentino francese in forza al Rennes. Sul giocatore resta vigile l’interesse del Milan, che per ora rimane alla finestra.